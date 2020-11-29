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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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فرصة للمُنفقين وطالبي الجنة.. «استثمر بعشراتك» في وقف بجوار مسجد النبي ﷺ (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

استضافت قناة المجد الفضائية نخبة من الضيوف والمشايخ في برنامج “ديوانية المدينة”، الذي يقدمه الإعلاميان عبدالله الشماسي وعبدالحكيم السيف.

وتناولت الحلقة موضوع التجارة مع الله عز وجل، عن طريق التعريف بحملة “استثمر بعشراتك”، التي أطلقتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة لدعم وقف سدنة القرآن بجوار مسجد رسول الله ﷺ والتي من خلالها تستطيع المساهمة في خدمة الآلاف من طلاب العلم وحفظة القرآن بالمدينة المنورة وطلاب الحلقات حول العالم.

حضر اللقاءالداعية سليمان الجبيلان ود.خالد الدايل والداعية وليد الدهوان وأ.تركي الشهراني والشاعر عساف الغبيوي والمنشد نايف الحميدي والقارئ عبدالرحمن عزيز الرحمن وناصر سي عبدالله.

 

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