الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على حجم الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج

تعرّف على حجم الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج
0

تواصل – فريق التحرير:

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي نحو 1.67 تريليون ريال، مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) السابق له، منخفضة 0.2 في المائة بما يعادل 3.66 مليار ريال.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، فقد جاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 4.8 في المائة، بما يعادل 27.9 مليار ريال.


ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وفقًا لـ”الاقتصادية”.


وكان الدعم الرئيس من بند “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج”، الذي ارتفع 2.3 في المائة “24.1 مليار ريال”، ليبلغ 1.078 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 1.054 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

مواد ذات صلة

خلال 10 أشهر.. 234 ألف عقد تمويل سكني بقيمة 109 مليار ريال

خلال 10 أشهر.. 234 ألف عقد تمويل سكني بقيمة 109 مليار ريال

بُشرى سارة من «البنك المركزي» للقطاع الخاص بشأن برنامج تأجيل الدفعات

بُشرى سارة من «البنك المركزي» للقطاع الخاص بشأن برنامج تأجيل الدفعات

«ساما» تعلن الترخيص لـ 3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

«ساما» تعلن الترخيص لـ 3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

بالأسماء.. «ساما» تُوقع عقوبات على 30 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

بالأسماء.. «ساما» تُوقع عقوبات على 30 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>