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الأمن البيئي: ضبط 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض (صور)

الأمن البيئي: ضبط 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع بالرياض (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط، 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودعين في حي بدر بجنوب الرياض يديرهما 15 مقيماً من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية البنجلاديشية، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المالكي متابعة القوات لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

 

 

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