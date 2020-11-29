الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الداخلية»: ضبط 13 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لـ«كورونا».. ومكة في الصدارة

«الداخلية»: ضبط 13 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لـ«كورونا».. ومكة في الصدارة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تحرير 12.855 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع.

وأوضحت الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”، أن مكة المكرمة حلت في الصدارة، كأعلى المناطق التي حررت فيها المخالفات بعدد 3290 مخالفة، بعدها القصيم 1980، يليها الرياض بـ 1956 حالة.

يأتي ذلك بينما سجلت جازان أقل المناطق مخالفة بـ 182 حالة، وبعدها نجران بـ 257 حالة.

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: تسجيل 217 إصابة جديدة بـ«كورونا» و386 حالة تعافي و14 وفاة

«الصحة»: تسجيل 217 إصابة جديدة بـ«كورونا» و386 حالة تعافي و14 وفاة

متحدث «الصحة»: آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة

متحدث «الصحة»: آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة

«سبيماكو الدوائية» توقع مذكرة تفاهم مع «كيورفاك» الألمانية لتوفير لقاح كورونا بالمملكة

«سبيماكو الدوائية» توقع مذكرة تفاهم مع «كيورفاك» الألمانية لتوفير لقاح كورونا بالمملكة

«هواوي» تكشف عن ميزة بهواتفها الجديدة لمواجهة فيروس «كورونا»

«هواوي» تكشف عن ميزة بهواتفها الجديدة لمواجهة فيروس «كورونا»

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>