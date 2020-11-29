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4 فيتامينات ومعادن مهمة لـ«كبار السن»

4 فيتامينات ومعادن مهمة لـ«كبار السن»
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تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء على أهمية الفيتامينات والمعادن خاصة بالنسبة لكبار السن، وذلك للحفاظ على المناعة والصحة الجيدة.

وينصح الأطباء بتناول 4 فيتامينات ومعادن – متوفرة في شكل مكملات غذائية ويفضل بالطبع أن تكون تحت إشراف طبي – وهي فيتامين (د) وفيتامين B12 والكالسيوم والحديد.

ومن ضمن هذه الفيتامينات والمعادن ما يلي وفقا لمجلة Pharmacy Times:

• فيتامين (د)

تعد الفوائد الصحية لفيتامين (د) عديدة؛ على سبيل المثال، إنه “ضروري” لعظام قوية وصحية.

وبالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، “قد يقلل الفيتامين من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب”.

وهناك نوعان من فيتامين (د): فيتامين (د 2) وفيتامين (د 3). فأيهما أفضل؟.

يعتبر فيتامين (د 2)- (إرغوكالسيفيرول)، مناسبا للنباتيين، لأنه لا يأتي من مصدر حيواني. وبعد تناوله، يُحوّل إلى فيتامين (د 3) في الجسم. أما فيتامين (د 3 ) فهو خيار المكملات المفضل.

• الكالسيوم

يوصى بالكالسيوم للحفاظ على عظام قوية مع تقدمك في العمر. ويقلل هذا المعدن من خطر الإصابة بهشاشة وتلين العظام.

وعندما يتعلق الأمر بمكملات الكالسيوم، “تتوفر عدة أشكال مختلفة تُعرف باسم أملاح الكالسيوم”، كل منها يحتوي على “كميات متفاوتة من الكالسيوم فيها”؛ لهذا السبب ينصح باستشارة صيدلي قبل تناولها.

• الحديد

تنصح Pharmacy Times بالحديد لأنه “معدن مهم للغاية يوجد في خلايا الدم الحمراء”.

ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم – عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

ونظرا لأن خلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، فإن التعب هو أحد أعراض فقر الدم، وقد يحدث نقص الحديد أيضا بسبب نزيف القرحة أو الإصابة أو حتى الجراحة.

• فيتامين B12

تستخدمه خلايا الجسم، وخاصة الخلايا الموجودة في الدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يشمل نقص فيتامين B12: الارتباك أو الهياج أو الهلوسة، ويمكن أن يؤدي نقصه في الجسم أيضا إلى فقر الدم والإرهاق.

وكما هو الحال مع جميع المكملات الغذائية، يوصى بالتحدث مع طبيبك قبل تناول أي مكملات، وذلك لأنها “قد تؤثر على طريقة عمل العقاقير الطبية”.

وفي الختام يؤكد الأطباء أن “المكملات الغذائية ليست بديلا عن نظام غذائي صحي من الأطعمة المغذية والمتوازنة”.

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