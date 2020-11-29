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ضبط قائد مركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف

ضبط قائد مركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 

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