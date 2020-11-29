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«الزكاة والدخل» توضح إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية (فيديو)

«الزكاة والدخل» توضح إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي.

وأوضحت الهيئة، في مقطع فيديو توعوي عبر حسابها في “تويتر”: أن الخطوات تشمل التالي “التبليغ من خلال تطبيق “ضريبتك المضافة “، وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ، وستتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغك، ويتم إعطاءك رقم للتبليغ والمتابعة معك “.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال رصد المخالفة ستصل للمبلغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافآة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات.

 

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