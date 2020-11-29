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خبراء يكشفون بالأرقام تكلفة إنتاج «آيفون 12»

خبراء يكشفون بالأرقام تكلفة إنتاج «آيفون 12»
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تواصل – فريق التحرير:

قدر خبراء “Fomalhaut Techno Solutions”، اليابانيون تكلفة المواد المصنع منها هاتف آيفون 12 بنحو 373 دولار، بينما بلغت في النسخة الأعلى آيفون 12 برو، نحو 406 دولارات، وفقاً لموقع “GSM Arena”.

أغلى قطع  الهاتف

ويقدر الموقع المتخصص في تغطية أخبار الهواتف النقالة سعر نسخة آيفون بنحو 829 دولاراً بينما نسخة “برو” بنحو 999 دولارا.

ووفقاً لـ “العربية.نت”، فإن معالج Qualcomm X55 بتكنولوجيا الجيل الخامس يستحوذ على النصيب الأكبر من تكلفة التصنيع ويبلغ سعره نحو 90 دولاراً، فيما تأتي شاشة الهاتف من سامسونغ، بتقنية OLED بتكلفة 70 دولاراً في المرتبة الثانية من حيث التكلفة.

فيما قد الخبراء تكلفة إنتاج معالج آيفون A14 Bionic بنحو 40 دولارًا، بينما المكونات الأخرى مثل ذاكرة الوصول العشوائي (12.8 دولار لكل وحدة)، وذاكرة التخزين (19.2 دولار لكل وحدة) هي من بين الأجزاء الأكثر تكلفة. تتراوح مستشعرات الكاميرا من سوني التي تشغل أجهزة آيفون الجديدة بين 7.4 و 7.9 دولار لكل وحدة.

دول شاركت في تصنيع الهاتف

وبالنسبة للدول المشاركة في صنع مكونات الهاتف، فإن الولايات المتحدة ليست صاحبة المرتبة الأولى كما يعتقد، حيث تمثل كوريا الجنوبية 26.8% من تكلفة مواد التصنيع في جميع أجزاء هاتف آيفون الجديد، تليها الولايات المتحدة بنسبة 21.9%، واليابان بنسبة 13.6%، كما لا تزال Apple تجمّع غالبية أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين.

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