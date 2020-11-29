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«هيئة الاتصالات» تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات

«هيئة الاتصالات» تكشف عن سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث 2020، حيث بلغ 73.42 ميجابت في الثانية، مقارنةً بالمعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابت في الثانية، وذلك بحسب نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأوضحت الهيئة في تقرير “مقياس” أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت قائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة 78.17 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة موبايلي بمتوسط سرعة 67.71، وشركة زين بمتوسط سرعة 61.58 ميجابت/ ثانية.

فيما تصدرت شركة “زين” قائمة شركات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 110.88 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 84.79، وشركة “موبايلي” بمتوسط سرعة 76.68 ميجابت/ الثانية.

وتابعت الهيئة في تقرير “مقياس” أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت لقائمة أداء شركات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك، والباحة، وجازان، فيما تصدرت شركة موبايلي شركات الاتصالات في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في مناطق: المدينة المنورة، وحائل، ونجران، وعسير.

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