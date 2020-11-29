المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية قيادية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية NWC عن توفر وظائف إدارية قيادية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى مع توفر الخبرة، للعمل في المدينة المنورة، أبها بالمسميات والشروط التالية:
1 – مدير إدارة الخدمات المشتركة , Shared Services Director
- بكالوريوس أو ماجستير هندسة، إدارة أعمال
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مشابه منها 4 سنوات في وظيفة قيادية.
2 – مدير إدارة التحصيل وعمليات العملاء , Collection and Customer Operation Director
- بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال
- خبرة لا تقل عن 10 في مجال مشابه منها 4 سنوات في وظيفة قيادية.
3 – مدير إدارة الأصول وتميز العمليات , Asset Management and Operation Excellence Director
- بكالوريوس أو ماجستير هندسة
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مشابه منها 4 سنوات في وظيفة قيادية.
» شروط عامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
» وأضافت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).