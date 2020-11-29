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المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية قيادية

المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية قيادية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية NWC عن توفر وظائف إدارية قيادية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى مع توفر الخبرة، للعمل في المدينة المنورة، أبها بالمسميات والشروط التالية:

1 – مدير إدارة الخدمات المشتركة , Shared Services Director

  • بكالوريوس أو ماجستير هندسة، إدارة أعمال
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مشابه منها 4 سنوات في وظيفة قيادية.

2 – مدير إدارة التحصيل وعمليات العملاء , Collection and Customer Operation Director

  • بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال
  • خبرة لا تقل عن 10 في مجال مشابه منها 4 سنوات في وظيفة قيادية.

3 – مدير إدارة الأصول وتميز العمليات , Asset Management and Operation Excellence Director

  • بكالوريوس أو ماجستير هندسة
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال مشابه منها 4 سنوات في وظيفة قيادية.

» شروط عامة:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
    إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

» وأضافت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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