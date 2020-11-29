المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية قيادية

07:36

«قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ».. تلاوة للشيخ «بندر بليلة» من صلاة الفجر