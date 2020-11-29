الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الدفاع المدني» يهيب بتوخي الحذر لاحتمال استمرار هطول أمطار رعدية على 11 منطقة

«الدفاع المدني» يهيب بتوخي الحذر لاحتمال استمرار هطول أمطار رعدية على 11 منطقة
0

تواصل – واس:

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني , من استمرار هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم الاثنين 1442/4/15 هـ وحتى يوم الخميس 1442/4/18 هـ – , وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- .

وأوضح الدفاع المدني أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق: ( الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية ) وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (المدينة المنورة والجوف ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

مواد ذات صلة

وفاة وإصابة 7 أشخاص في تسرب غاز بأحد مطاعم الرياض

وفاة وإصابة 7 أشخاص في تسرب غاز بأحد مطاعم الرياض

إغلاق مؤقت لطريق الهدا إثر هطول الأمطار.. و”مدني مكة” يصدر تنبيهاً مهماً

إغلاق مؤقت لطريق الهدا إثر هطول الأمطار.. و”مدني مكة” يصدر تنبيهاً مهماً

«الدفاع المدني» يحذر: تجنبوا الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية

«الدفاع المدني» يحذر: تجنبوا الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الرياض والدفاع المدني يحذر

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الرياض والدفاع المدني يحذر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>