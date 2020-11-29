الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الشورى» يحيل مشروع نظام «الانضباط الوظيفي» للمناقشة بالجلسات القادمة

«الشورى» يحيل مشروع نظام «الانضباط الوظيفي» للمناقشة بالجلسات القادمة
0

تواصل – واس :

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الأول المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس والمتضمنة عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة ( 17 ) من نظام المجلس، للعرض أمام المجلس، وإحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى.

وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 / 1441هـ والتقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/1441هـ، ووكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ، للعرض أمام المجلس للمناقشة .
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وإحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن مشروع تعديل نظام تصنيف المقاولين، لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

وأحالت الهيئة العامة للعرض أمام المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، وتقرير اللجنة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من المادة ( 1 / 14 ) من النظام العام للبيئة.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءاً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصص.

مواد ذات صلة

مجلس الشورى يطالب بدراسة إنشاء مطار إقليمي بالشرقية

مجلس الشورى يطالب بدراسة إنشاء مطار إقليمي بالشرقية

«الشورى» يوافق على تعديلات جديدة بنظام «المحاماة» وشروط العمل في المهنة

«الشورى» يوافق على تعديلات جديدة بنظام «المحاماة» وشروط العمل في المهنة

بتداولات بلغت 14 مليار ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة “تداول” اليوم

بتداولات بلغت 14 مليار ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة “تداول” اليوم

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي

«الشورى» يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>