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«الحصيني» يتوقع: استمرار الحالة المطرية «سقيا» حتى غدٍ الاثنين على عدة مناطق

«الحصيني» يتوقع: استمرار الحالة المطرية «سقيا» حتى غدٍ الاثنين على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة سقيا الممطرة بأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال الحصيني عبر حسابه في “تويتر” : “من اليوم الأحد 144/4/14هـ، إلى صباح الإثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان”.

وأضاف: “متوقع استمرار الأمطار -إن شاء الله- وحالة ارتدادية من الثلاثاء 1442/4/16هـ، ومتوقع استمرارها عدة أيام، كما ترسمها النماذج العددية للطقس، يبقى هذا توقعاً والتغيير وارد”.

وتابع الحصيني : “توقع انخفاض في الحرارة على مناطق: الشمالية وتبوك والجوف من يوم الإثنين”.

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