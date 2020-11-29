الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سبيماكو الدوائية» توقع مذكرة تفاهم مع «كيورفاك» الألمانية لتوفير لقاح كورونا بالمملكة

«سبيماكو الدوائية» توقع مذكرة تفاهم مع «كيورفاك» الألمانية لتوفير لقاح كورونا بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير :

وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة كيورفاك الألمانية، لتوفير لقاح ‎فيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

ويأتي ذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضحت في بيان لها ، أنها ستقوم بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية.

وأكدت أن مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً لتشمل دول الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لـ”سبيماكو” الدكتور محمد السلطان، أن شركة “كيورفاك” أجرت دراسات سريرية ناجحة للقاح في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021 طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

جدير بالذكر أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينية الروتينية، حيث يتم ذلك في درجات حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية، ما يسهل عملية النقل والتخزين.

مواد ذات صلة

استشاري يزف بشرى سارة بشأن معدلات الإصابة بـ«كورونا» في المملكة.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)

استشاري يزف بشرى سارة بشأن معدلات الإصابة بـ«كورونا» في المملكة.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)

وزير الصحة: لازلنا نُحكِم سيطرتنا على «كورونا».. وملتزمين بالإجراءات حتى تعافي آخر حالة (إنفوجراف)

وزير الصحة: لازلنا نُحكِم سيطرتنا على «كورونا».. وملتزمين بالإجراءات حتى تعافي آخر حالة (إنفوجراف)

«الصحة»: تسجيل 220 إصابة جديدة بـ«كورونا» و401 حالات تعافي و13 وفاة

«الصحة»: تسجيل 220 إصابة جديدة بـ«كورونا» و401 حالات تعافي و13 وفاة

«الصحة»: تسجيل 302 إصابة جديدة بـ«كورونا» و407 حالات تعافي و17 وفاة

«الصحة»: تسجيل 302 إصابة جديدة بـ«كورونا» و407 حالات تعافي و17 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>