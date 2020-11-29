«سبيماكو الدوائية» توقع مذكرة تفاهم مع «كيورفاك» الألمانية لتوفير لقاح كورونا بالمملكة

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وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة كيورفاك الألمانية، لتوفير لقاح ‎فيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

ويأتي ذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأوضحت في بيان لها ، أنها ستقوم بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية.

وأكدت أن مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقاً لتشمل دول الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لـ”سبيماكو” الدكتور محمد السلطان، أن شركة “كيورفاك” أجرت دراسات سريرية ناجحة للقاح في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021 طبقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

جدير بالذكر أن اللقاح يتميز بظروفه التخزينية الروتينية، حيث يتم ذلك في درجات حرارة تتراوح بين 2-8 درجات مئوية، ما يسهل عملية النقل والتخزين.