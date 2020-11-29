الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مسؤول بـ«مجلس الغرف» يكشف العوائد الاقتصادية لفتح منفذ «جديدة عرعر»

مسؤول بـ«مجلس الغرف» يكشف العوائد الاقتصادية لفتح منفذ «جديدة عرعر»
0

تواصل- فريق التحرير:

توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي أن فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين العراق والمملكة سيفتح السوق العراقي أمام دول الخليج، وسيزيد عدد الشاحنات التي تعبر المنفذ.

ووفقاً لـ”الوطن” أكد  البسامي، زيادة الشاحنات العابرة من 700 إلى 1000 شاحنة يومية، مبيناً أن هناك تفاعلا وتكاتفا مباشرا من وزير النقل ورؤساء الهيئات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناقلين والمستثمرين.

وقال “البسامي”، إن السوق العراقي سوق مفتوح وله متطلبات كثيرة وهناك مساعدات سعودية للعراق وستكون هناك عملية تصدير مفتوحة للمستثمرين العراقيين وتعامل بين الطرفين بالمثل.

ولفت إلى أن الترتيبات والتنظيمات اللوجستية بين البلدين عن طريق الجهات المختصة تمت مسبقا وأي عوائق تواجه المستثمرين ستكون لها حلول فورية؛ لأن هناك تفاعلا وتكاتفا مباشرا من وزير النقل ورؤساء الهيئات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناقلين والمستثمرين.

وبين البسامي أن الناقلين في السابق يستخدمون الطريق البري عبر الأردن، وكانت هناك بعض الإشكاليات بين الناقلين مع هذا المنفذ والجهات المختصة حصرت الصعوبات التي يواجهونها.

وأشار إلى أنه في السابق كانت هناك مضايقات ضد الناقل، والمستثمر السعودي كان يواجه صعوبات في عملية تحميل الشحنة ولا يعامل بالمثل في بعض المنافذ، مؤكداً أن منفذ جديدة عرعر يقلص الوقت ويخفض التكاليف.

مواد ذات صلة

مسؤول بـ«البيئة» يتوقع تزايد قدوم أسراب الجراد الآسيوي والأفريقي إلى المملكة

مسؤول بـ«البيئة» يتوقع تزايد قدوم أسراب الجراد الآسيوي والأفريقي إلى المملكة

«إمارة المدينة» تُعلق على مقطع إزالة تعديات على أرض حكومية بطريق الهجرة

«إمارة المدينة» تُعلق على مقطع إزالة تعديات على أرض حكومية بطريق الهجرة

استشاري يزف بشرى سارة بشأن معدلات الإصابة بـ«كورونا» في المملكة.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)

استشاري يزف بشرى سارة بشأن معدلات الإصابة بـ«كورونا» في المملكة.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>