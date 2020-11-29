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«هواوي» تكشف عن ميزة بهواتفها الجديدة لمواجهة فيروس «كورونا»

«هواوي» تكشف عن ميزة بهواتفها الجديدة لمواجهة فيروس «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت شركة “هواوي” الصينية براءة اختراع جديدة، تتعلق بقياس درجة حرارة الأجسام بواسطة الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع “فوربس” إن براءة الاختراع هذه تأتي في وقت مناسب للغاية، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا متوفرة في أحدث هواتف الشركة.

وتقدم العملاق الصيني بطلب تسجيل براءة الاختراع هذه يوم 31 مارس الماضي، وتحمل عنوان“Graphical User Interface for Temperature Measurement and Display Results”، أي “واجهة مستخدم تخطيطية لقياس درجة الحرارة وعرض النتائج“.

وتعتبر درجة الحرارة في جسم الإنسان من المؤشرات البارزة التي تشير إلى إمكانية إصابته بفيروس كورونا. وتعمل كل المرافق حاليا على قياس درجة الحرارة قبل السماح للناس بدخولها.

وذكر فوربس: “سيكون بإمكانك التحقيق من درجة حرارتك في أقل من ثانية باستخدام الهاتف الجديد لهواوي، ميت 40 آر إس بورشيه ديزاين“.

وتقول هواوي إن مستشعر قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء موجود في الكاميرا الخلفية للهاتف.

وتابعت: “أثناء الاستخدام، يمكنك ببساطة حمله على معصمك أو جبهتك وسيقوم بحساب درجة الحرارة على الفور. يمكنه قياس درجة حرارة الأشخاص والأشياء“.

وكان عدد من الأشخاص اكتشفوا هذه الخاصية بمفردهم، إلا أن براءة الاختراع لم تظهر إلا خلال الساعات القليلة الماضية.

 

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