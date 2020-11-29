الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

محكمة أمريكية تصدم «ترامب» مجدداً في معركته القضائية بانتخابات الرئاسة

محكمة أمريكية تصدم «ترامب» مجدداً في معركته القضائية بانتخابات الرئاسة
0

تواصل – وكالات:

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء السبت، قضية طالب فيها الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.

وأكدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا أنه “حتى لو سحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية”، بحسب شبكة سكاي نيوز .

وفي السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على المزيد من الأصوات.

مواد ذات صلة

«ترامب»: يمكن لـ«بايدن» دخول البيت الأبيض في حالة واحدة

«ترامب»: يمكن لـ«بايدن» دخول البيت الأبيض في حالة واحدة

بيان مهم من قنصلية المملكة في «هيوستن»

بيان مهم من قنصلية المملكة في «هيوستن»

ترامب يشكر المملكة على رئاستها لقمة قادة دول مجموعة العشرين

ترامب يشكر المملكة على رئاستها لقمة قادة دول مجموعة العشرين

بشرى سارة.. واشنطن تعلن موعد بدء تلقيح كورونا

بشرى سارة.. واشنطن تعلن موعد بدء تلقيح كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>