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استشاري يزف بشرى سارة بشأن معدلات الإصابة بـ«كورونا» في المملكة.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)

استشاري يزف بشرى سارة بشأن معدلات الإصابة بـ«كورونا» في المملكة.. ويوجه نصيحة مهمة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

زف استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي، بشرى سارة بشأن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ في المملكة.

وقال “العنزي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن فيروس “كورونا” أوشك على الانتهاء، مستنداً في ذلك بالمؤشرات الرقمية والإحصاءات الطبية الحالية الصادرة من وزارة الصحة.

وأضاف أن هناك تحكماً بالفعل في الفيروس بالمملكة ويظهر ذلك من خلال تراجع معدلات الإصابة وحالات العناية المُركزة، مبيناً أن تراوح الإصابات بعد ذلك في خانة المائة سيكون انتصاراً على الفيروس.

وأشار إلى أن ما تحتاجه المملكة حالياً هو استمرار التزام الجميع بالاحترازات الوقائية، داعياً إلى الحصول على تطعيمات الإنفلونزا لتقليل نسبة الإصابة بحالات البرد، ومن ثم خفض معدلات الضغط على المستشفيات.

 

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