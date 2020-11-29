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«التعليم» توضح شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

«التعليم» توضح شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزارة التعليم عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالترشح لإيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة وبعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج .

العمر

وأوضحت أنه يشترط ألا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وألا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي الحالي ، بحسب عكاظ .

فيما تضمنت الضوابط العامة لجميع المرشحين أن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية وألا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 90 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة (متتالية) وأن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص وألا تقل خدمة المرشح (معلم/‏ وكيل قائد المدرسة) عن (6) سنوات والمشرف التربوي عن (10) سنوات دراسية في التعليم (يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي) وأن يكون المرشح متزوجاً وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يتمتع باللياقة الصحية.

اختبار كفايات

كذلك ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في السنوات الدراسية الثلاث الماضية أو السنة الحالية، وألا يكون طرفاً في قضية قائمة وأن يؤدي المرشح بإدارة التعليم وجهاز الوزارة الاختبارات المهنية التالية: اختبار سفير للكفايات الشخصية بالمركز الوطني للقياس لهذا العام الدراسي واختبار التخصص الخاص بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس لهذا العام الدراسي، على أن يراعى في أداء هذا الاختبار أن يكون في التخصص الذي تعتمده الوزارة للرخصة المهنية.

الإيفاد الداخلى أو الابتعاث الخارجي

وتضمنت الضوابط العامة ألا يكون المرشح أثناء هذا العام الدراسي معاراً أو مفرغاً للحصول على درجة علمية، أو ملتحقاً بدورة تدريبية أو لديه إجازة دراسية أو استثنائية (مدتها فصل دراسي أو أكثر)، وألا يكون المرشح قد سبق له الإيفاد الداخلى، أو الابتعاث الخارجي للدراسة، أو التحق ببرنامج خبرات في آخر عامين دراسيين (يكتفى في هذه الحالة بتقدير الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين متتالين)، وأن تكون مباشرته قبل 6/10/1440هـ .

وكذلك ألا يكون المرشح قد سبق له العمل خارج المملكة موفداً من وزارة التعليم، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن الإيفاد في العامين الدراسيين السابقين بعد صدور قرار إيفاده وقبل مباشرة العمل، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال المدة النظامية للإيفاد خلال السنوات الثلاث الدراسية السابقة.

دول الإيفاد

وبينت أن دول الإيفاد تشمل (ماليزيا وغانا وباكستان وإندونيسيا والنيجر وبوركينافاسو والأرجنتين والقمر المتحدة والمالديف والسنغال والهند والصين والجزائر والبحرين).

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