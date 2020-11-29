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مسؤول بـ«البيئة» يتوقع تزايد قدوم أسراب الجراد الآسيوي والأفريقي إلى المملكة

مسؤول بـ«البيئة» يتوقع تزايد قدوم أسراب الجراد الآسيوي والأفريقي إلى المملكة
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تواصل- فرق التحرير:

كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشمراني عن الدول التي من الممكن أن تأتي منها أسراب الجراد إلى المملكة.

وتوقع “الشمراني” المزيد من أسراب الجراد القادمة من دول الجوار الأفريقية والآسيوية – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأوضح أن المملكة من دول المواجهة، وتكاثر الجراد الصحراوي، ومحاصرة بدول نطاق الإقليم المسمى المنطقة الوسطى، التي توجد بها أوسع مساحات لتكاثر الجراد مثل السودان وإريتريا والصومال واليمن وسلطنة عمان من جهة، ودول نطاق التكاثر بالإقليم الشرقي بكل من الهند وباكستان وإيران.

وأشار إلى أن المملكة تستعد بإمكانيات ضخمة وموارد عالية من الجاهزية، وتتم متابعة الأسراب الواردة إلى داخل المملكة من منافذ دخولها من جميع دول الجوار، مستخدمين أحدث طرق الرصد والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية للتنبيه بحالة الجراد في كل منطقة من الساحل للساحل.

وقال: تزايد الجراد يحدث بسبب توفر الغذاء وتحسن الظروف الطبيعية المتمثلة في زيادة معدلات الأمطار ونمو الحشائش وزيادة المساحات الخضراء، وأصبحت أجيال الجراد تتوالى واحدة تلو الأخرى، متنقلة بين مناطق التكاثر الموسمية ما بين الصيف من يوليو إلى نهاية أكتوبر، والشتاء ما بين نوفمبر إلى نهاية مارس، والربيع خلال مارس إلى نهاية أبريل من كل عام.

 

 

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