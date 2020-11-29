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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجدة.

وأوضحت أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول آلات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الآلات والتحكم، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة المشاريع والعقود (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، وإدارة العقود).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيفهنا.

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