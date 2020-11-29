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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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