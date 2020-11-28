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«الحصيني» يتوقع حالة مطرية جديدة تبدأ الاثنين المقبل

«الحصيني» يتوقع حالة مطرية جديدة تبدأ الاثنين المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة، تشمل حائل والقصيم وجنوب مكة المكرمة وعسير وجازان، بالإضافة إلى أقصى المحافظات الغربية للرياض، كما توقع حالة مطرية جديدة تبدأ الاثنين بمشيئة الله.

وقال الحصيني، خلال برنامج “الرياض الآن” على قناة “السعودية”: “إنه من المتوقع أن تتوسع الحالة في المحافظات الغربية والجنوبية للعاصمة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة”.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني “حالة ارتدادية ممطرة أخرى بدءاً من يوم الإثنين المقبل بمشيئة الله، مع ارتفاع في درجات الحرارة، قبل أن تنخفض مجددًا يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، بما يمثل دخول الشتاء فعليًا”.

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