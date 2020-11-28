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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

60 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. التفاصيل ورابط التقديم

60 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن أكثر من توفر (60) وظيفة
شاغرة في الرياض وجدة ، بالمسميات التالية :

  • محلل تطبيقات
  • استشاري مساعد التخدير
  • استشاري مساعد التخدير
  • استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
  • مساعد مدير الاسكان للتشغيل الميدان
  • مندوب مشتريات
  • اخصائي تقنية قلب و أوعية دموية
  • استشاري طب الطوارىء
  • استشاري أورام
  • استشاري جراحة عظام
  • استشاري كلى أطفال
  • استشاري أمراض معدية
  • استشاري طب أجنة
  • محلل تحليلات البيانات
  • فني الحالات الطارئة
  • فني الحالات الطارئة
  • أخصائي طب طواري
  • سكرتير أول
  • سكرتير أول
  • سكرتير ثاني
  • مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف
  • محلل الشؤون الدولية
  • مدرس لغة
  • مساعد صيانة
  • مدير قسم, الرعايه الصيدلانيه
  • محرر الشئون الاعلامية
  • فني مختبر طبي
  • مساعد الرعاية الدوائية
  • مراسل
  • فني أول , إمداد غرف العمليات
  • فني ثاني, امداد غرف العمليات
  • مساعد رعاية مرضى
  • صيدلاني أول
  • صيدلاني أول
  • صيدلاني أول
  • صيدلاني ثاني
  • صيدلاني ثاني
  • صيدلاني ثاني
  • صيدلاني ثاني
  • منسق مشروع ثاني
  • QUALITY CONTROL SUPERVISOR
  • منسق جودة ونوعية
  • موظف استقبال
  • عالم أبحاث
  • كبير أخصائيي تروية قلبية
  • طبيب متخصص
  • طبيب متخصص
  • ممرض أول
  • ممرض أول
  • ممرض أول
  • ممرض أول
  • ممرض ثالث
  • ممرض ثالث
  • ممرض ثالث
  • ممرض ثالث
  • ممرض ثالث
  • مشرف المغسلة
  • مساعد فني
  • فني مواد معقمة/مستودعات طبية
  • فني أول رعاية صحية افتراضية
  • مساعد مخازن

– وأضاف مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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