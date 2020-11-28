60 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن أكثر من توفر (60) وظيفة
شاغرة في الرياض وجدة ، بالمسميات التالية :
- محلل تطبيقات
- استشاري مساعد التخدير
- استشاري مساعد التخدير
- استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
- مساعد مدير الاسكان للتشغيل الميدان
- مندوب مشتريات
- اخصائي تقنية قلب و أوعية دموية
- استشاري طب الطوارىء
- استشاري أورام
- استشاري جراحة عظام
- استشاري كلى أطفال
- استشاري أمراض معدية
- استشاري طب أجنة
- محلل تحليلات البيانات
- فني الحالات الطارئة
- فني الحالات الطارئة
- أخصائي طب طواري
- سكرتير أول
- سكرتير أول
- سكرتير ثاني
- مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف
- محلل الشؤون الدولية
- مدرس لغة
- مساعد صيانة
- مدير قسم, الرعايه الصيدلانيه
- محرر الشئون الاعلامية
- فني مختبر طبي
- مساعد الرعاية الدوائية
- مراسل
- فني أول , إمداد غرف العمليات
- فني ثاني, امداد غرف العمليات
- مساعد رعاية مرضى
- صيدلاني أول
- صيدلاني أول
- صيدلاني أول
- صيدلاني ثاني
- صيدلاني ثاني
- صيدلاني ثاني
- صيدلاني ثاني
- منسق مشروع ثاني
- QUALITY CONTROL SUPERVISOR
- منسق جودة ونوعية
- موظف استقبال
- عالم أبحاث
- كبير أخصائيي تروية قلبية
- طبيب متخصص
- طبيب متخصص
- ممرض أول
- ممرض أول
- ممرض أول
- ممرض أول
- ممرض ثالث
- ممرض ثالث
- ممرض ثالث
- ممرض ثالث
- ممرض ثالث
- مشرف المغسلة
- مساعد فني
- فني مواد معقمة/مستودعات طبية
- فني أول رعاية صحية افتراضية
- مساعد مخازن
– وأضاف مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).