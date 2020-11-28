60 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف عن أكثر من توفر (60) وظيفة

شاغرة في الرياض وجدة ، بالمسميات التالية :

محلل تطبيقات

استشاري مساعد التخدير

استشاري مساعد التخدير

استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين

مساعد مدير الاسكان للتشغيل الميدان

مندوب مشتريات

اخصائي تقنية قلب و أوعية دموية

استشاري طب الطوارىء

استشاري أورام

استشاري جراحة عظام

استشاري كلى أطفال

استشاري أمراض معدية

استشاري طب أجنة

محلل تحليلات البيانات

فني الحالات الطارئة

فني الحالات الطارئة

أخصائي طب طواري

سكرتير أول

سكرتير أول

سكرتير ثاني

مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف

محلل الشؤون الدولية

مدرس لغة

مساعد صيانة

مدير قسم, الرعايه الصيدلانيه

محرر الشئون الاعلامية

فني مختبر طبي

مساعد الرعاية الدوائية

مراسل

فني أول , إمداد غرف العمليات

فني ثاني, امداد غرف العمليات

مساعد رعاية مرضى

صيدلاني أول

صيدلاني أول

صيدلاني أول

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

صيدلاني ثاني

منسق مشروع ثاني

QUALITY CONTROL SUPERVISOR

منسق جودة ونوعية

موظف استقبال

عالم أبحاث

كبير أخصائيي تروية قلبية

طبيب متخصص

طبيب متخصص

ممرض أول

ممرض أول

ممرض أول

ممرض أول

ممرض ثالث

ممرض ثالث

ممرض ثالث

ممرض ثالث

ممرض ثالث

مشرف المغسلة

مساعد فني

فني مواد معقمة/مستودعات طبية

فني أول رعاية صحية افتراضية

مساعد مخازن

– وأضاف مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).