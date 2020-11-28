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اشتباكات وحرب شوارع بين الشرطة الفرنسية ومحتجين وسط باريس (فيديو)

اشتباكات وحرب شوارع بين الشرطة الفرنسية ومحتجين وسط باريس (فيديو)
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تواصل – وكالات:

شهدت ساحة الباستيل وسط العاصمة الفرنسية باريس أعمال عنف واشتباكات واحتجاجات عارمة بين متظاهرين غاضبين والشرطة، تنديدا بقانون “الأمن الشامل”.

واستخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين في ساحة الباستيل وسط العاصمة باريس، وعدد من المواقع الأخرى في فرنسا، بينما تحولت شوارع العاصمة الفرنسية باريس إلى ساحة حرب بين الشرطة والمحتجين الرافضين لقانون “الأمن الشامل” والذي يعتقدون أنه يشكل تقييدا كبيرا على حرية الصحافة.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن مظاهرة بعنوان “مسيرة الحريات ضد قانون تقييد الحريات” شارك فيها ما يزيد على 46 ألف متظاهر في باريس، واستخدم رجال الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإخلاء ساحة الباستيل، بعدما تحولت إلى ساحة حرب بين الشرطة والمتظاهرين.

ويثير قانون “الأمن الشامل” الذي أقره البرلمان الفرنسي مؤخرا غضبا واسعا في فرنسا، وخاصة بسبب المادة 224 التي تنص على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، الأمر الذي لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.

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