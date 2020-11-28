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«البيئة»: مصادرة 120 طنًا من «الحطب» المحلي في 4 مناطق

«البيئة»: مصادرة 120 طنًا من «الحطب» المحلي في 4 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مصادرة 120 طنًا من الحطب المحلي في عدة مناطق شملت الرياض، وحائل، والشرقية، والباحة، وذلك ضمن حملة منع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة.

وبينت الوزارة، أن مكتب الرياض نفذ حملات تفتيش على أسواق الحطب، وتم ضبط 49 سيارة محملة بالحطب المحلي، وسيارتين من نوع “تريلة”، و16 سيارة من نوع “ديانات”، و31 سيارة “بكب” صغيرة، وبلغت الكمية المضبوطة أكثر من 120 ألف طن، وتم ضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات.

وأضافت أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة نفذ حملة مصادرة للحطب والفحم المحلي في عدة مواقع مختلفة، شملت الأسواق والأماكن العامة المعدّة لتخزين الحطب والفحم المحلي في الأسواق، وأخذ التعهدات اللازمة على المخالفين.

وتابعت وزارة البيئة أن مراقبي فرع الوزارة في المنطقة الشرقية قاموا بحملة تفتيش على أسواق الحطب، وتم اتخاذ اللازم بحق المخالفين وفق النظام ولائحته، كما قام مراقبو فرع الوزارة بمنطقة الباحة أيضًا بحملة تفتيش مماثلة على أسواق الحطب، وقد تم أيضًا اتخاذ اللازم بحقهم وفق النظام ولائحته وذلك ضمن حملات الوزارة للحفاظ على البيئة ومنع الاحتطاب الجائر.

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