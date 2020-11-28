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شاهد.. سحب رعدية عملاقة في سماء القنفذة

شاهد.. سحب رعدية عملاقة في سماء القنفذة
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة القنفذة عصر اليوم السبت حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في تكون تشكيلات من السحب الرعدية العملاقة ونشاط للرياح السطحية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما تشمل الحالة  الجوية مناطق القصيم ، حائل، الحدود الشمالية و أجزاء من مناطق الرياض ،الشرقية و تبوك.

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