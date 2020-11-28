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نزهة «مواطن» تتحول لمفاجاة بعد العثور على «جثة داخل حقيبة سفر» بمشعر منى

نزهة «مواطن» تتحول لمفاجاة بعد العثور على «جثة داخل حقيبة سفر» بمشعر منى
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن عثور مواطن على جثة مقيمة إندونيسية مغرب أمس الجمعة، في مشعر منى.

وكان أحد المواطنين في نزهة بالقرب من مشعر منى، حيث تفاجأ بشنطة مُلقاة على طريق الملك فيصل باتجاه الشرائع بالقرب من الطريق العام، ومن ثم قام بإبلاغ الجهات الأمنية التي تواجدت في الموقع فور وصول البلاغ.

وبحسب “الوطن”، فقد تم وضع الجثة التي يتراوح عمرها مابين 28 و 30 سنة، في حقيبة سفر مقاس 150سم في 80 سم تقريباً، حيث استغرب المواطن وجود تلك الشنطة بالموقع ليهمّ بفتحها ويكتشف وجود الجثة بداخلها.

تجدر الإشارة إلى أن الجثة لا توجد عليها أي ضربات أو إصابات فيما استلمت شرطة العزيزية كافة تفاصيل القضية، حيث أحالتها للطب الشرعي للتأكد من الحالة ومواصلة كافة التحقيقات الأمنية حيال هذه القضية.

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