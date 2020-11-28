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شاهد.. أمطار الخير على محافظة الزلفي

شاهد.. أمطار الخير على محافظة الزلفي
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله هطول أمطار الخير على محافظة الزلفي ظهر اليوم السبت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما تشمل الحالة  الجوية مناطق القصيم ، حائل، الحدود الشمالية و أجزاء من مناطق الرياض ،الشرقية و تبوك.

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