«ترامب»: يمكن لـ«بايدن» دخول البيت الأبيض في حالة واحدة

تواصل – وكالات :

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن جو بايدن، منافسه الذي أُعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، يمكنه دخول البيت الأبيض “في حالة واحدة”.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ” لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس، إلا إذا تمكن من إثبات أن “الـ80 مليون صوت” السخيفة لم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية أو غير قانونية” ، بحسب سكاي نيوز .

ويرفض ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير المقبل، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ويتحدث منذ إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر الحالي عن عمليات تزوير، مصرا أنه الفائز الحقيقي، ويستحق قيادة أقوى دولة في العالم لفترة رئاسية ثانية.

وقبل أيام ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية أن بايدن بات أول مرشح رئاسي أميركي يحصل على أكثر من 80 مليون صوت، وتوقعت أن يستمر هذا العدد في الارتفاع مع استمرار عمليات الفرز في عدد من الولايات.