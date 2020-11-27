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النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار من رشاش بشكل عشوائي في الأفلاج

النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار من رشاش بشكل عشوائي في الأفلاج
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تواصل – فريق التحرير :

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي لفيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص عدة يستقلون مركبة، ويتجولون في شوارع محافظة الأفلاج، ويقوم أحدهم بتصوير الراكب الأمامي الذي يحمل سلاحًا ناريًّا (نوع رشاش)، ويظهر لاحقا وهو يطلق النار بشكل عشوائي؛ ما تسبب في ترويع ساكني الحي والمارة، فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على الأشخاص، وإحالتهم على وجه السرعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع، والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، ووقوعه تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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