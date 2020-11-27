وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

واوضح أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي بصريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص طب العيون.

– أخصائي أمراض النساء والولادة: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص أمراض النساء والولادة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأشار إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيفهنا.