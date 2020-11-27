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باستثناء بعض التخصصات.. جامعة شقراء تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بُعد

باستثناء بعض التخصصات.. جامعة شقراء تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول عن بُعد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة شقراء أنه تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي١٤٤٢هـ عن بُعد، لجميع المراحل التعليمية ما عدا التخصصات (الطبيّة-الصحيّة-الهندسيّة-الحاسب الآلي-السنة التحضيرية لهذه التخصصات)

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن تكون بداية الاختبارات المقررات الإعداد العام ولمدة أسبوع واحد اعتباراً من يوم الأحد 28-4- 1442.

وأضافت أنه تكون بداية الاختبارات لباقية المقررات اعتبارا من يوم الأحد 5-5- 1442 ولمد أسبوعين.

وأكدت جامعة شقراء أنه يتم إجراءات الاختبارات الحضورية وفق الأنظمة واللوائح مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواردة في الدليل الإسترشادي في عملية الدخول والخروج لطلاب الكليات وكذلك داخل قاعات الاختبارات.

وأشارت إلى أنه يترك لمجالس الكليات سواء في الاختبارات الحضورية أو التي تتم عن بعد جميع الإجراءات الأكاديمية والتنظيمية مع مراعاة عدم اختبار الطالب في أكثر من مقرر في اليوم الواحد إذا كان حضورياً.

ولفتت إلى أنه من الضروي مراعاة كذلك توزيع فترات الاختبارات الحضورية على مدار اليوم الدراسي ومعالجة حالات التعارض لدى الطلاب في حال وجودها بما يحقق مصلحة الطالب وألا تزيد درجات الاختبار النهائي عن 50% في المقررات التي تجري اختباراتها عن بعد.

 

 

 

 

 

 

 

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