“المرور”: إغلاق طريق المهد بالمدينة احترازياً

تواصل – فريق التحرير :
أعلن مرور منطقة المدينة المنورة ، إغلاق طريق المهد (قرية الجميماء – الهرارة) نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة .
وأوضح المرور أنه الإغلاق جاء كإجراء احترازي أثناء عبور مياه وادي السليم .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة ، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق من بينها المدينة المنورة.
مرور منطقة المدينة المنورة يغلق طريق المهد (قرية الجميماء – الهرارة) كإجراء احترازي أثناء عبور مياه وادي السليم
متمنين للجميع دوام السلامة#المرور_السعوديpic.twitter.com/aMF0OKXxa6
— المرور السعودي (@eMoroor)November 27, 2020