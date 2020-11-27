“المرور”: إغلاق طريق المهد بالمدينة احترازياً

تواصل – فريق التحرير :

أعلن مرور منطقة المدينة المنورة ، إغلاق طريق المهد (قرية الجميماء – الهرارة) نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة .

وأوضح المرور أنه الإغلاق جاء كإجراء احترازي أثناء عبور مياه وادي السليم .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة ، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق من بينها المدينة المنورة.