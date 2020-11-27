هل استنشاق البخور يؤدي إلى تليف الرئة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي، الدكتور عبد الله العنزي علاقة استنشاق البخور بتليف الرئة.

وقال في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر” إن الإفراط في استخدام البخور فيه ضرر كبير على صحة الجسم، لكون البخور هو ناتج احتراقي للفحم وأول أكسيد الكربون واحتراق الخشب الموجود بالبخور والذي ينتج مواد مسرطنة.

وأكد أن احتراق المواد الصمغية في البخور تؤدي إلى نوبات الربو والحساسية وزيادة حدوث سرطانات بالرئة والجهاز التنفسي، وعلى المدى البعيد يؤدي إلى حدوث تليفات بالرئة.