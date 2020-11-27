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«العنف الأسري» تتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للعنف من أسرتها بمكة

«العنف الأسري» تتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للعنف من أسرتها بمكة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم مباشرة حالة الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل أسرتها بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المركز إنه تم توفير الحماية اللازمة للفتاة، وإنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

وكان المركز قد أوضح أنه تم رصد الحالة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه جرى توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بالمنطقة لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

 

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