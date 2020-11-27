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«الجمارك» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للعمل بالمقر الرئيسي في «الرياض»

«الجمارك» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للعمل بالمقر الرئيسي في «الرياض»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للجمارك ، عبر موقعها الإلكتروني ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة دعم اللجان: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة الأعمال، أو الشريعة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي جمركي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيفهنا.

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