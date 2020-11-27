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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خطيب الحرم المكي: أيها المسلمون انزلوا كلام ربكم في قلوبكم ومنه إلى واقع حياتكم تفلحوا (فيديو)

خطيب الحرم المكي: أيها المسلمون انزلوا كلام ربكم في قلوبكم ومنه إلى واقع حياتكم تفلحوا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

دعا خطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ د. عبدالله الجهني المسلمين في خطبة الجمعة ، أن يتقوا الله ، قائلاً : ” انزلوا كلام ربكم في قلوبكم ومنه إلى واقع حياتكم تفوزوا وتفلحوا.

وتأكيداً على فضل قراءة القرآن قال الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا بعد أن يقرأ الزمر وبني إسرائيل .

وأضاف الجهني : ” قد أتى في سورة الإسراء سبعة عشر آية مرتبة ترتيبًا من عليم حكيم، تظهر فضل شريعة الإسلام وحكمته.

وأوضح : ” اجتناب منهيات تلكم الآيات ضمان لسلامة الإنسان في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ .

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