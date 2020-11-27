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كم مرة نصلي على النبي في يوم الجمعة؟ المصلح يجيب

كم مرة نصلي على النبي في يوم الجمعة؟ المصلح يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تخصيص عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.

وقال الشيخ المصلح: إن يوم الجمعة له خاصية ومزية من حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في سنن من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي).

وتابع الشيخ المصلح “هذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لها ميزتان أن النبي أمر بالإكثار عليه يوم الجمعة منها.

وتابع الشيخ خالد المصلح أن النبي لم يحد ذلك بحد فما استطاع الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مائة أو مائتين أو ثلاثمائة أو ألف حسب ما يستطيع فليفعل، فإن المقصود هو التكثير أي يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أكثر من المعتاد.

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