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فتح باب القبول بالوظائف العسكرية بمعهد «مباحث أمن الدولة»

فتح باب القبول بالوظائف العسكرية بمعهد «مباحث أمن الدولة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة، ابتداءً من يوم السبت 13 ربيع الآخر 1442هـ، حتى يوم الخميس 18 ربيع الآخر 1442هـ، وذلك عبر منصة (أبشر/توظيف).

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وكذلك والداه ووالداهم وزوجته ويستثنى من ذلك شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

كما يجب أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية، أن لا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب، أن يتوافر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها، أن لا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم عن جيد، أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم، أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

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