بدء قبول طلبات المعلمين الراغبين في الإيفاد الخارجي.. التفاصيل وآخر موعد للتقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب القبول لطلبات المعلمين الراغبين في الالتحاق بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج وكذلك القطاعات التعليمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وحددت الوزارة، تاريخ ٢٠ من شهر رجب القادم كموعد نهائي لتقديم طلبات الإيفاد للتدريس بالخارج.

واشترطت الوزاره في المعلمين الراغبين في التقدم للإيفاد أن يجتاز اختبار الرخصة المهنية واختبار STEP، وكذلك أن يجتاز المقابلة الشخصية بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بدرجة الأداء الوظيفي وعدد ساعات التطوير المهني وغيرها، بحسب “عكاظ”.