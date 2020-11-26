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شاهد.. الدوريات الأمنية تضبط مخالفات «التدخين» و «ثوب النوم» في الأماكن العامة

شاهد.. الدوريات الأمنية تضبط مخالفات «التدخين» و «ثوب النوم» في الأماكن العامة
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تواصل – فريق التحرير:

فعّلت وزارة الداخلية ممثلة بالدوريات الأمنية والمرور مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بمنطقة الباحة وذلك عبر رصد عدد من المخالفات  التي كان من بينها التدخين وعدم لبس الكمام والتجول بثياب النوم.

وعبر مقطع مصور بسناب الداخلية عبر تطبيق سناب شات، رصدت الجهات الأمنية المخالفات وفق حملة موسعة بجميع مناطق المملكة للحث على عدم التهاون بالإلتزام باللائحة وتنفيذها من جانب المواطن والمقيم.

 

 

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