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«المسند»: لا تناموا بعد الفجر.. أجواء لا تتكرر في السنة إلا لبضعة أيام

«المسند»: لا تناموا بعد الفجر.. أجواء لا تتكرر في السنة إلا لبضعة أيام
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تواصل – فريق التحرير:

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض فجر اليوم الجمعة.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كنت في الرياض فبعد الفجر يوم غد لا تنام، خذ فطورك، وغداءك، وبزارينك، وأم العيال، ولا تنس الشراع أو خيمة تقيكم المطر، فبمشيئة الله متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة وديمية.

وأضاف د. عبدالله المسند أن أجواء فجر اليوم لا تتكرر في السنة إلا لبضعة أيام ،مضيفا “قد تزعجكم الرياح الجنوبية قليلاً والله أعلم”.

 

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