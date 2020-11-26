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تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة بالرياض (فيديو)

تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة بالرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة في الرياض، وذلك في  تفاعل سريع مع مقطع فيديو وثقه مواطن.

وأظهر المقطع، الذي وثقه المواطن، مركبة تحمل معدات ثقيلة تسير بسرعة عالية، في أحد شوارع الرياض، مما عرض قائدي المركبات للخطر.

وعلقت المرور في تغريدة عبر “تويتر” ردا على المواطن: “‏نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم معالجة بلاغكم”.

 

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