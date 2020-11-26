الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

8 مواصفات مطلوبة في «مرافق المريض».. سواء في العيادة أو التنويم

8 مواصفات مطلوبة في «مرافق المريض».. سواء في العيادة أو التنويم
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على بعض المواصفات التي يجب أن تتوفر في مرافق المريض.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ما هو كل واحد ينفع يكون مرافق مع المريض سواء في العيادة أو التنويم.. من الصفات التي تختارها في المرافق:

• يكون ذرب.

• نشيط.

• خفيف النوم.

• لا يعاني ضعف في الذاكرة.

• وسيع بطان.

• متفائل.

• لا يعاني أمراض متعددة.

• حسن التعامل مع الآخرين.

 

مواد ذات صلة

تحذير من خطأ أثناء النوم قد يسبب التسمم أو الموت

تحذير من خطأ أثناء النوم قد يسبب التسمم أو الموت

«النمر»: 4 فوائد صحية مدهشة لهذا المشروب في الشتاء

«النمر»: 4 فوائد صحية مدهشة لهذا المشروب في الشتاء

هل الفلفل الحار يمنع الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية؟.. استشاري يوضح

هل الفلفل الحار يمنع الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية؟.. استشاري يوضح

هل التدخين يؤدي إلى الإصابة بداء السكري؟.. استشاري يوضح

هل التدخين يؤدي إلى الإصابة بداء السكري؟.. استشاري يوضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>