«الموارد البشرية»: مهلة شهران لنقل كفالة «زوج المواطنة» عند الطلاق أو الوفاة

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كشف تعميم حديث لوكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالمجيد الرشودي عن منح أزواج المواطنات وزوجات المواطنين مهلة لا تقل عن شهرين للبحث عن عمل ونقل خدماتهم إليه، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وفي حال عدم حصول أي منهما على عمل خلال تلك الفترة سيلزم بمغادرة المملكة بعد تلك الفترة.

أما في ما يختص بأبناء المواطنة، فتضمن التعميم أن يتم نقل خدمات أبناء وبنات المواطنة إلى صاحب عمل آخر بعد وفاة الأم في حال بلوغهم سن الـ18.

وأوضح التعميم الموجه إلى مديري فروع وزارة الموارد البشرية أنه يشترط لنقل خدمة زوج المواطنة أو زوجة المواطن ضرورة إثبات موافقة الجهات المختصة على الزواج قبل إتمام النقل، وإرفاق عقد الزواج مصدقا، مع امتلاكهم جواز سفر معترفا به يمكنهم من العودة في أي وقت إلى بلدهم، مع موافقة صاحب العمل على النقل أو انتهاء العلاقة العمالية معه ويشمل ذلك أيضا أبناء وبنات المواطنة، مع وجود سريان صلاحية رخصة العمل، وفقًا لـ”عكاظ”.

وتسمح الوزارة حاليا لكل من أبناء وبنات المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بشرط نقل الخدمة على والدتهم، فيما يسمح لزوج المواطنة بالعمل في القطاع الخاص دون نقل الكفالة وعدم احتسابه في نسبة التوطين.

وكانت وزارة الموارد البشرية أعلنت توطين عدة وظائف مبيعات (القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضراوات، التمور، مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، بيع المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك، البيض والألبان والزيوت النباتية، بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب).