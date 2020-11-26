حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً تعرض لوعكة صحية في عرض البحر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن حرس الحدود السعودي، مساء اليوم الخميس، أنه تم إخلاء بحار مصري على متن سفينة في مياه الخليج العربي بعد تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – مصري الجنسية – في العقد السادس من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.

وأضاف القريني أنه جرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.