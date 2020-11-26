10 آلاف وظيفة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. التفاصيل ورابط التقديم

07:32

«إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ».. تلاوة من صلاة الفجر للشيخ «الجهني»