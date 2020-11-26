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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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10 آلاف وظيفة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. التفاصيل ورابط التقديم

10 آلاف وظيفة للجنسين بجميع مناطق المملكة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن ملتقى التوظيف الإلكتروني (مهن) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح أكثر من (10,000) وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات للعمل في (148) شركة سعودية وعالمية في مختلف مناطق المملكة.

• مناطق العمل : كافة مدن المملكة (للرجال والنساء).

• مواعيد الملتقى الإلكتروني للتوظيف:

1- يبدأ التوظيف إلكتروني (لقطاع المطاعم والمقاهي) يوم الخميس 1442/4/18هـ (الموافق 2020/12/3م)

2- يبدأ التوظيف الإلكتروني (لقطاع التجزئة) يوم الخميس 1442/4/25هـ (الموافق 2020/12/10م)

تاريخ التقديم :-

التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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