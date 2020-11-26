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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وفاة سفير المملكة في «تشيلي» بعد 3 أسابيع من بدء مهام عمله

وفاة سفير المملكة في «تشيلي» بعد 3 أسابيع من بدء مهام عمله
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية عن وفاة سفير المملكة لدى جمهورية تشيلي مانع الخامسي، وذلك بعد 3 أسابيع من تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا.

ونعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان السفير الراحل نيابة عن منسوبي الوزارة في الرياض وكافة ممثليات المملكة في الخارج.

جدير بالذكر أن “الخامسي” قدَّم أوارق اعتماده؛ سفيرًا للمملكة لدى جمهورية تشيلي، بتاريخ 25 يوليو 2020.

 

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