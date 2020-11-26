الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توجيه مهم من «حساب المواطن» لضمان استمرارية الدعم

توجيه مهم من «حساب المواطن» لضمان استمرارية الدعم
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية التأكد من تحديث بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك لضمان  استمرارية العدم وعدم تأثره بعدم تحديث البيانات.

وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن تحديث البيانات المدخلة سابقًا يكون خلال مدة 15 يومًا من حدوث أي تغيير عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأضاف أن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يوضح سبب توقف الدعم لبعض المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب توقف الدعم لبعض المستفيدين

مستفيد يشكو توقف الدعم بسبب الجائحة ويريد استعادته؟ «حساب المواطن» يعلق  

مستفيد يشكو توقف الدعم بسبب الجائحة ويريد استعادته؟ «حساب المواطن» يعلق  

تنبيه مهم من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على دفعة شهر نوفمبر

تنبيه مهم من «حساب المواطن» بشأن طلبات الاعتراض على دفعة شهر نوفمبر

«حساب المواطن» يودع 1.8 مليار ريال في حسابات المستفيدين من دفعة نوفمبر الجاري

«حساب المواطن» يودع 1.8 مليار ريال في حسابات المستفيدين من دفعة نوفمبر الجاري

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة